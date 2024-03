Fervura rockeira no Principal co concerto final da xira de Javi Maneiro

Concerto de Javi Maneiro © Cristina Saiz

'A morte non me enjaña', 'Covarde medio sorriso', 'Coruxas', 'Son un romántico' e outros temas do repertorio de Javi Maneiro lograron que o público se levantara das súas butacas na noite deste sábado no Teatro Principal para corear os temas do cantante e compositor natural da Pobra do Caramiñal e residente en Ribeira.

O concerto en Pontevedra supoñía o punto e final á xira de inverno que leva o título do álbum 'Un bonito despertar', co que o tamén vocalista de Heredeiros da Crus conmemora os seus trinta anos facendo discos.

Maneiro, especialmente querido polo público tras sufrir un accidente cerebrovascular, móstrase totalmente recuperado no escenario ofrecendo entusiamo e sons rockeiros para presentar os éxitos do seu último disco en solitario, do que é autor de música e letras.

Esta xira levouno, desde a presentación na Sala Capitol de Santiago, a Boiro, Ourense, A Coruña, Lugo, Vigo, Ferrol e finalmente a Pontevedra, acompañado por unha banda formada por Iria Iglesias aos teclados; Pachi Cruz ao baixo; Rubén Cores na guitarra do mesmo xeito que Fernando Calvo; e Manu Rey á batería.