A Sociedade Filarmónica de Pontevedra trae ao Cuarteto Quiroga ao Pazo da Cultura

Organizado pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra, o vindeiro venres, día 18, ás 20:30 horas, terá lugar no Auditorio do Pazo da Cultura un concerto que estará a cargo do Cuarteto Quiroga.

Premio Nacional de Música 2018, cuarteto residente en Museo Cerralbo de Madrid e responsable durante anos da Colección Palatina de Stradivarius decorados do Palacio Real, está considerado hoxe como un dos grupos máis singulares e activos da nova xeración europea, internacionalmente recoñecido entre crítica e público pola forte personalidade do seu carácter como grupo e polas súas interpretacións audaces e renovadoras.

O grupo naceu coa vontade de render homenaxe ao gran violinista pontevedrés Manuel Quiroga, un dos instrumentistas máis importantes da nosa historia musical.

Galardoado nos máis prestixiosos concursos internacionais para cuarteto de corda (Bordeus, Paolo Borciani, Pequín, Xenebra ou París, entre outros), é habitual nas salas máis importantes do escenario camerístico internacional. En 2007 recibiu o Premio Ollo Crítico de RNE e en 2006 a Medalla de Ouro do Palau de Barcelona.

O seu primeiro disco, "Statements", cultivou o aplauso unánime da crítica especializada e foi galardoado co Premio ao Mellor Album 2012 pola Unión Fonográfica Independente. Os seus seguintes traballos, publicados en Cobra Records, foron "(R)evolutions", dedicado á música temperá da Segunda Escola de Viena; "Frei Aber Einsam", dedicado aos cuartetos Opus 51 de Johannes Brahms; e "Terra", con obras de Bartók, Halffter e Ginastera.

En Heritage publicaron un disco que recupera obras de cámara esenciais do Madrid de Goya; e para Harmonia Mundi, unha colaboración discográfica con Javier Perianes dedicada aos quintetos para piano e cordas de Granadeiros e Turina.

En 2021 presentaron o seu último disco, "Und Es Ward Licht. Haydn & Mozart: El alumbramiento de una nueva Era, en Do Mayor", gravado xunto á prestixiosa violista Veronika Hagen.