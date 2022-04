A Orquestra Sinfónica de Galicia actúa este xoves en Pontevedra

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra e Afundación, Obra Social de Abanca, organizan un concerto que estará a cargo da Orquestra Sinfónica de Galicia.

Será este xoves, día 28, ás 20:30 horas, no Auditorio de Afundación en Pontevedra.

A Sociedade Filarmónica facilitará as entradas aos seus socios, mentres que as persoas que non sendo socias e desexen asistir poderán adquirir as entradas a través de Ataquilla.com ou o mesmo día do concerto no vestíbulo do Auditorio unha hora antes do inicio do mesmo.

Baixo a dirección do mestre Víctor Pablo Pérez, a formación coruñesa ofrecerá o seguinte programa: Sinfonía en Re menor, de Cesar Franck; e O fillo pródigo (escena lírica ou cantata nun acto para soprano, tenor, barítono e orquestra), de Debussy. Nesta última obra actuarán como solistas Raquel Lojendio (soprano), Mauro Peter (tenor) e Gabriel Bermúdez (barítono).

Este recital enmárcase no programa "Cultura por alimentos", promovido por Afundación e destinado a vincular a participación en actividades culturais coa solidariedade.

De modo que todas as persoas que asistan ao concerto poden colaborar con esta campaña solidaria acudindo ao recital cunha doazón de comestibles non perecedoiros que serán recolleitos pola Fundación Bancos de Alimentos.