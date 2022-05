Unha conferencia de Margarita Ledo para celebrar as Letras Galegas en Ponte Sampaio

Tras dous anos de parón pola covid-19, a asociación de veciños de Ponte Sampaio retoma as celebracións polo Día das Letras Galegas. Será cunha conferencia que impartirá a cineasta Margarita Ledo, ás 18:00 horas, na biblioteca Medal.

O acto tivo que trasladarse ao 18 de maio dado que Ledo é académica da Real Academia e tivo que participar en Valdeorras no plenario da institución. Na súa conferencia falará sobre a vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado este ano.

A biblioteca acollerá ademais unha exposición sobre a riqueza arqueolóxica e monumental da parroquia, así como unha exposición bibliográfica de exemplares de gran valor que van dende a primeira homenaxeada no Día das Letras, Rosalía de Castro, ata Florencio Delgado.

A continuación, o presidente da asociación fará un breve enxalzamento da figura de María Viñals, marquesa de Soutomaior pola súa transcendencia no eido do feminismo e do xornalismo, e dará a palabra á académica Margarita Ledo.