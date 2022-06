Queco Lago: "Estaba cansado de facer as cousas a medias. A música é o que me gusta e o que quería facer"

Queco Lago © Mónica Patxot Queco Lago © Mónica Patxot Queco Lago © Mónica Patxot Queco Lago © Mónica Patxot

Todo esforzo ten a súa recompensa. E se non, que llo digan a Queco Lago (Pontevedra, 1991). Aínda que o seu coa música vén de lonxe, hai apenas tres anos decidiu dar un paso máis. "Estaba cansado de facer as cousas a medias", explica nesta entrevista con PontevedraViva.

Quixo gravar o seu primeiro disco. Fíxoo a finais de 2019. Pero chegou a pandemia e a vida parou. O que para algúns sería o fin dun soño, para el non foi máis que un obstáculo. Non se rendeu e, tras axustar os seus plans, logrou editalo dous anos despois.

E con Mírame, que foi o seu primeiro sinxelo, xa saboreou os meles do éxito. O videoclip deste tema foi premiado no Festival de Cans. "Non mo esperaba", recoñece. O premio do público foi para el. "Son o 'tanxugueiro'", di entre risas. Un punto de partida inmellorable.

Empezando polo máis recente, como recibiches o premio que che concederon en Cans?

Con moitísima ilusión. Non mo esperaba. O vídeo ten agora mesmo unhas 2.000 visitas, por todo o que pasou. Pero ata ese momento non tivera demasiado repercusión. Non era un vídeo con moito orzamento. Esperas que o premio o leve alguén cun contido máis 'mainstream'. Pero gustou. Iso era o importante.

Levas moito tempo tocando, pero este é o teu primeiro traballo profesional. Por que decidiches sacalo agora?

Estaba xa cansado de facer as cousas a medias. Quería poñerme un pouco máis serio e apostar por isto. Era unha aposta económica porque xa só gravar as cancións son 2.000 euros e producir os temas ou deseñar a portada tamén custa diñeiro. Pero sobre todo era unha aposta de corazón. Isto é o que me gusta e o que quería facer.

A pandemia foi dura para todos os artistas, pero no teu caso moito máis...

Desde logo. Gravamos as cancións a finais de 2019. A principios de 2020 xa estaba a falar co director do videoclip para cadrar os plans de gravación e poder publicalo todo á vez. Coincidiu que estalou a pandemia e tivemos que facelo a outra velocidade. Ao final, ata outubro do ano pasado non sacamos a canción.

Toda esta espera cambiou o enfoque do proxecto?

Non, para nada. Se me puxese a gravalo durante a pandemia sería distinto, pero o enfoque do traballo e a liña que quería levar é a mesma. A idea agora é terminar os videoclips de todas as cancións que quedan. É o plan que fixemos co director. Tres historias auto conclusivas pero que contan unha historia conxunta e comparten protagonista.

Se che pregunto cal sería o teu referente, cal sería?

A xente adoita dicir Xoel López e con razón. É unha persoa á que escoitei moitísimo na miña vida. Calquera música en xeral que sexa estilo indie rock, en realidade. Dá un pouco igual o xénero. Desde rap a rock ou soul, calquera cousa interésame. Ou o que pasa nos festivais indie. Toda a xente que adoitan traer interésame e inflúeme.

Gozas máis compoñendo ou actuando?

Creo que me atopo máis cómodo na interpretación. É un momento de xogar. Un pouco polo que creo que me gusta tanto a música é pola síndrome do Peter Pan. O non querer crecer e sempre xogar. Cando xogo coa xente que está a tocar comigo pásoo realmente ben. É un dos momentos máis felices da semana.

E á hora de escribir os teus temas, céntraste máis en vivencias propias ou no que che rodea?

Son bastante egocéntrico nese sentido. Falo do que sei, do que me pasa. Ás veces invéntome unha historia e xogo cos personaxes, pero escribo sobre o que sei.

Por que escolliches Mírame como primeiro single?

Un pouco pola estación do ano na que saíu. Parecíame máis apropiado. Tamén era unha forma de dicir "oe mírame, estou aquí". Parecíame tamén que tiña a súa graza. Logo chegou Clímax, que fala do primeiro encontro sexual cunha persoa da que estaba namorada.

E a terceira, a máis rockeira de todas, foi Su musa. Cal sería a túa?

A musa en cada momento é unha en concreto. Esa canción non a escribín para ninguén. É como unha musa que se mantén a pesar da persoa que me está acompañando. Unha musa pode ser unha persoa que me acompañe no camiño nese momento. Quen me inspire a preguntarme sobre min mesmo, sobre como levo as relacións ou a relación comigo mesmo.

Estás contento co resultado?

Estou contento co que quedou pero non satisfeito, sempre queres algo máis. Son moi esixente. Cando gravamos a primeira canción no estudo, atopeime moi cómodo. Ao escoitala púxenme a chorar. Sacáronme e explicáronme que non tiña nada que ver co que ía soar despois. Falloume a perspectiva. Non é o que é, senón o que será.

Durante moito tempo tocaches só, agora con banda. Como foi o cambio?

A mellor. O único malo que podo dicir é que son tan bos que están moi solicitados. Cadrar datas no verán é moi difícil. Non lles podo ofrecer bolos de moito diñeiro porque o meu é un proxecto humilde que está a arrancar. Pero si, aportáronme moito. Cando tocaba eu só, todo me quedaba curto. Faltábame algo. Eles abríronme os ollos.

E que é o que tes agora en axenda?

Pois tentar aforrar para os futuros videoclips e pechar todas as historias. Aforrar tamén para sacar o LP en físico. Tentar facer todos os bolos que poida e levar o videoclip a máis certames. Que isto se mova un pouco, en definitiva, pero sen moitas pretensións. Seguir pasiño a pasiño e levando as cousas como honradamente poida.