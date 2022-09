Amizades de todo tipo centran o contido do ciclo proxeccións dos venres na Casa das Campás

The Iron Giant é unha das películas que forman o catálogo do ciclo de proxeccións "Ten un Tesouro" © DUVI

"Ten un tesouro" é o título do ciclo de proxeccións que a Vicerreitoría do campus pon en marcha neste primeiro cuadrimestre. Inclué unha ducia de visionados nas tardes dos venres, entre este 30 de setembro e o 13 de xaneiro.

O contido deste ciclo versa sobre as amizades equívocas e outras que medran en contextos nos que ninguén pensaría que poderían medrar. “A amizade forma parte dos núcleos argumentais básicos de moitísimas películas, aínda que aparentemente non sexa así”, engade o coordinador do ciclo Suso Novás.

Con entrada libre ata completar aforo, as proxeccións terán lugar os venres ás 19.00 horas na Casa das Campás e completaranse cun coloquio arredor do filme.

A programación arranca este venres 30 de setembro con Purasangre (1970), un filme de Cory Finley “que fala da amizade desde un punto de vista tóxico, vampírico”, e continúa o 7 de outubo con O confidente (1962), de Jean-Pierre Melville, “un dos clásicos do cinema negro francés e unha das películas que mellor revelan os conflitos unipersoais que pode supor a amizade”, sinala Novás.

A semana seguinte poderá verse The Iron Giant (1999), un filme de animación no que Brad Bird retrata “a relación entre un neno cuns condicionantes persoais moi determinados e un xigante de ferro extraterrestre, nun mundo baixo a ameaza atómica”.

O 21 de outubro exhibirase Tres camaradas (1938), do director estadounidense Frank Borzage, e pecharase o mes con L'Été l'éternité (2020), de Emilie Aussel.

Xa en novembro, a programación continúa o venres 4 con Lawn Dogs (1997), de John Duigan; Ghost World (2001), de Terry Zwigoff; Mean Streets (1973), de Martin Scorsese; e Beautiful Girls (1996), de Ted Demme.

O 3 de decembro exhibirase As mulleres (1939), de George Cukor; para seguir na semana seguinte con O xardín segredo realizada en 1993, de Agnieszka Holland; e rematar o ciclo o 13 de xaneiro do 2023 con O camiño de Cutter (1981), de Ivan Passer.