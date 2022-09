Comeza Domingos do Principal con El Espejo Negro e a historia de Cris, unha pequena valente

Escena de 'Cris, pequeña valiente', de El Espejo Negro © El Espejo Negro

Volven os Domingos do Principal este 2 de outubro coa representación de 'Cris, pequeña valente', unha obra da compañía andaluza El Espejo Negro. Trátase dun espectáculo que recibiu o premio Max 2022 á mellor montaxe infantil e xuvenil; o premio Feten 2021 ao mellor espectáculo ou o primeiro premio do público na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 2021, entre outros.

A obra está recomendada pola Rede Española de Teatros, Auditorios e Festivais e atópase dirixida ao público familiar, a partir dos seis anos. O argumento céntrase na historia de Cristina, unha nena que ao nacer pensaron que era un neno, aínda que ela nunca sentiu un neno. Trátase dunha nena trans, riseira e intelixente que loita polo seu dereito para ser persoa.

O espectáculo ofrece unha visión positiva, aínda que non faltan escenas complexas e mesmo tristes. A función dura 65 minutos e, como en anteriores edicións dentro do ciclo familiar que coordina Teatro Akatro, van ofrecerse dous pases para o público ao longo do domingo. O primeiro iniciarase ás 12.00 e o segundo será ás 18.30 horas no Teatro Principal.

As entradas xa se atopan á venda en ataquilla.com ao prezo de 4 euros. No caso de que non se esgoten en venda anticipada, poderanse adquirir no despacho de billetes unha hora antes de cada función.