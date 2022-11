RADIO.- Coñecemos 'La entrega', unha das curtametraxes galegas preseleccionadas para os Goya 2023

Ferrán Vilajosana e Ramón Barea na curtametraxe galega 'La entrega' © Poster oficial da curtametraxe 'La entrega' ©

A curtametraxe 'La entrega' estreouse na pasada edición do Festival de Cans e desde entón suma un palmarés de premios e boas críticas imparable. Meteuse entre os quince preseleccionados para este apartado de ficción nos Premios Goya 2023. Dirixida polo amiense Pedro Díaz, o guión está escrito a catro mans: Pedro Díaz e o coruñés Fran Carballal. No equipo de produción está a pontevedresa Marta Fariña Castro, con quen falamos no programa 'Cara a cara'.

Este próximo 20 de novembro, os membros da Academia de Cinema empezarán a votar para determinar se 'La entrega' estará entre os cinco nomeamentos finais para a gala do cinema español, prevista en Sevilla o once de febreiro. É unha curtametraxe que pon ao espectador ante a saúde mental e a soidade dunha persoa maior, interpretada por Ramón Barea - quen tamén forma parte doutro dos títulos que se perfilan protagonistas para estes Premios, 'Cinco lobitos' -.

Xunto a Barea, Ferrán Vilajosana, interpreta a un rider que introducirá ao protagonista na conexión dixital. Outro elemento que acapara a súa cota de protagonismo na curta é a música e o seu poder evocador; unha parte para a que contaron con Alberto Torres na composición e Toni Zenet como intérprete.

A sinal pontevedresa tamén compite nesta categoría dos Goya con 'Rompente' do director Eloy Domínguez Serén.