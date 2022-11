A 'Guerrilla' cultural regresa a Pontevedra con catro días de compromiso e revolución

Escena de "As alumnas" © Culturactiva Pepe Viyuela en "Un viaje hacia nosotros" © PontevedraViva

Tras o éxito da súa primeira edición, Guerrilla regresa á cidade que o viu nacer, Pontevedra. Serán catro días dunha cultura comprometida, alternativa e revolucionaria, que abordará temas como a censura, a represión na educación, o feminismo ou o conflito do Sahara.

Pontevedra, segundo destacou a edil de Cultura, Carmen Fouces, volve apostar por este ciclo porque "imos máis aló de espectáculos que pode programar todo o mundo", poñendo en valor loitas sociais e culturais que, lonxe de ser historia, están de plena actualidade.

"Temos a sorte de ter un público nesta cidade moi formado e moi militante que participa de xeito masivo neste tipo de propostas", subliñou Fouces.

O seu organizador, Nacho Fungueiriño, agradeceu a "confianza" de Pontevedra nun ciclo "de tanto concienciamento político e social", algo que segundo sinalou "non é fácil" cando a maioría das administracións optan por manter unha "liña moi neutra".

A programación desta segunda edición de Guerrilla, que se celebrará entre os días 1 e 4 de decembro, comezará o xoves dia 1 cunha xornada dedicada a abordar a represión franquista contra as mulleres do ensino.

Para iso, ás 18:00 horas, haberá unha mesa redonda que, con Pilar Allegue e Xosé Manuel Cid como relatores, analizará a resistencia galega na educación e, a partir das 21:00 horas, representarase a obra teatral As alumnas.

Unha das súas protagonistas, a actriz Mónica Caamaño explicou que esta obra está dedicada á figura da pedagoga galega María Barbeito e sobre como o franquismo supuxo un gran retroceso na educación, especialmente para as mulleres.

As alumnas parte de como a "esperanza" que abriu a II República foi truncada pola ditadura, subliñou Caamaño, que destacou que ofrece unha "reflexión moi acaída" na actualidade, "na que é fácil que as políticas cambien e muden os tempos e as vontades".

"Eu como público estaría agradecísima dun ciclo como este", sentenciou a actriz, que asegurou que a cultura "ou é unha ferramenta de transformación ou é un traballo no vacío".

O venres 2, o ciclo tratará sobre a censura na música. Farao, ás seis da tarde, cunha mesa redonda na que participarán Xosé Luís Rivas Cruz "Mini", Fernando Fernández Rego e Luís Pastor que, ás nove, ofrecerá o concerto Grándola de mi querer.

Pastor, segundo os organizadores de Guerrilla, é un dos cantautores máis destacado do Estado e destaca polas súas cancións protesta. Chega a Pontevedra cun espectáculo de resonancias revolucionarias e libertarias que está cheo de sensibilidade e poesía.

O actor e cómico Pepe Viyuela será o protagonista da xornada do sábado 3 de decembro. Primeiro, coa proxección ás 17:00 horas do documental Un viaje hacia nosotros, no que a través da historia da súa propia familia mostra a realidade dos refuxiados españois en 1939.

Ás nove da noite, subirá ao escenario para representar o seu espectáculo Encerrona, no que reflexiona sobre o cotián desde a perspectiva dun pallaso.

O último día de Guerrilla, o domingo 4, estará centrado no conflito do Sahara.

Como cada día, a programación incluirá unha mesa redonda sobre a temática central, na que participarán Maite Isla (Solidaridade Galega co Pobo Saharahui), Montse Prado (Paz e Solidariedade polo Sahara) e Khadyetu Ahmedu (Asociación Galega de Mulleres Saharauís).

O broche de ouro poñerao a gala solidaria polo Sahara, organizada pola ONG Pallasos en Rebeldía e na que participarán Uxía Senlle, Yslem, Hijo del Desierto, Dakidarría, Isabel Risco e o colectivo AB.iO. Será a partir das sete da tarde.

O acceso ás mesas redondas e a proxección do documental Un viaje hacia nosotros é gratuíto ata completar aforo. No caso dos tres espectáculos e a gala solidaria, as entradas custarán 8 euros, aínda que se pode adquirir un abono a 28 euros.