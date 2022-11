Outono de Jazz, un novo ciclo de concertos para achegar o jazz á rúa

Robert Beade, Noli Torres e Iago Fernández © PontevedraViva

Catro concertos repartidos entre os meses de novembro e decembro. É a proposta que fai o novo ciclo Outono de Jazz. Serán actuacións que se celebrarán os sábados, ás 12:30 horas, na Praza da Peregrina. No caso de que chova serán no Palco da Alameda.

Outono de Jazz, impulsado polo Concello e o Seminario Permanente de Jazz, nace coa intención de ser un festival a pé de rúa "para achegar o jazz e as músicas de fusión á cidadanía", segundo destacan os organizadores.

O programa de concertos, que serán gratuítos, contará con artistas de proximidade e con grandes referente do jazz no noroeste da península ibérica.

A primeira das actuacións, este mesmo sábado 19 de novembro, será a de Manu Díaz Trío, unha banda integrada por Manu Díaz (guitarra), Berto Rial (contrabaixo) e Rubén Iglesias (batería), todos eles formados no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra.

Este trío busca achegarse ao público mesturando o jazz con diferentes estilos, como son o hip hop e o rock, ademais de tocar temas doutros estilos musicais con arranxos orixinais elaborados polos tres integrantes. Na actualidade están a traballar no seu primeiro disco.

O sábado 26 actuará Iago Fernández, un baterista que toca e compón como se estivese a escribir poesía. Natural de Cangas e residente en Suíza, o seu espectro vai do jazz a Radiohead e da música clásica á música popular galega e brasileira. Luzada é o seu último traballo.

Actuará en Pontevedra xunto a José Pedro Coelho (saxo tenor), Miguel Meirinhos (piano) e Demian Cabaud (contrabaixo).

O guitarrista Robert Beade será a proposta do sábado 3 de decembro. O músico de Barro virá acompañado de Santi Marsán (baixo eléctrico) e Manuel Bastón (batería) para presentar un traballo no que recupera a forza do rock instrumental melódico dos anos 80 fusionándoo con outros estilos musicais, música de raíz galega e influencias actuais.

O ciclo pechará co concerto de Noli Torres Trío, con Noli Torres (batería), Sarunas Pupelis (saxo alto) e Rafa Morales (baixo eléctrico). O seu líder, nacido en Pontevedra, é un músico de jazz que nunca di que non a ningún estilo e sempre lle gusta explorar novos territorios musicais.