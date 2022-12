A Sociedade Filarmónica de Pontevedra trae ao Principal a Gli Appasionati e Camerata Arven o día 21

Camerata Arven actuará o 21 de decembro no Principal © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

O 21 de decembro ás 20:30 horas no Teatro Principal, a Sociedade Filarmónica de Pontevedra organiza un novo concerto para os seus socios. Estará a cargo do Coro de Cámara Gli Appassionati e a Camerata Arven, que interpretarán o oratorio O Mesías, de George Frideric Haendel.

A dirección musical correrá a cargo de David Fiuza Souto, actuando como solistas María Lueiro García (soprano), Nuria Lorenzo López (contralto), David Romero-da Rocha (tenor) e Alejandro Moreno Domingo (barítono).

O Coro de Cámara Gli Appassionati foi fundado en Vigo no ano 2012 da man da mezzosoprano Nuria Lorenzo e agrupa preto de corenta voces. Os seus integrantes, cantantes con sólida preparación vocal e musical e ampla experiencia coral, proveñen de diferentes centros de estudos musicais. Desde o seu nacemento veu constatando un crecente éxito, debido á boa acollida do público e a crítica. Foi premiado en numerosos concursos e certames, destacando, entre outros moitos, o Primeiro Premio (Big winners) no Certame Internacional "Colinde, Colinde" de Chisinau (Moldavia); ou o Primeiro Premio (Sirena de Ouro) no I Certame Nacional de Música Coral de Villanueva de la Serena.

A Camerata Arven foi creada en 2015. Está formada por músicos profesionais con experiencia no ámbito da interpretación e a docencia. É un conxunto dinámico en canto a repertorio, xa que abarca desde solistas con acompañamento de piano ata as grandes estruturas camerísticas, e coa ampliación do seu persoal segundo demande o repertorio. Desde 2018 é a formación residente dos seminarios de dirección do Centro Superior de Música de Galicia, traballando o repertorio vocal e instrumental, sempre baixo a tutela do mestre Cristóbal Soler.