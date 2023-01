Furious Monkey House presenta 'In the void' o próximo 19 de xaneiro

Furious Monkey House, o grupo de indie rock de Pontevedra, publica o vindeiro xoves 19 de xaneiro 'In the void', primeiro adianto do seu novo e terceiro álbum de estudo: 'Oneiric', á venda o 17 de marzo a través de Esmerarte Industrias Creativas.

Este primeiro sinxelo chega acompañado dun vídeo oficial.

'In the Void' supón o primeiro material da banda estreado desde o seu último single, Voodoo Generation (2021). Este novo sinxelo trata da evasión do mundo real e da necesidade de ir máis aló.

En palabras da cantante e guitarrista da banda, Marinha Paz "ás veces a vida é moi abafadora e difícil de manexar, así que preferimos evitar vivila a enfrontarnos a ela cara a cara".

A banda toma texturas máis densas e escuras, cargadas de samples, sintetizadores e reverb, complementadas cunhas melodías pegadizas, ás veces enérxicas e outras desesperadas.

Furious Monkey son Marinha Paz (Voz), Carlota Montoya (Batería), Diego Flores (Guitarra), Irene Teijeira (Guitarra), Amaya Blanco (Teclados e sintetizadores) e Gonzalo Maceira (Baixo, guitarra).