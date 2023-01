Tribos do sur de Etiopía invaden o Museo Torres

O Museo Torres acolle a exposición "As Caras do Valle do Olmo", de Beatriz Cabanelas © Concello de Marín

O Museo Torres de Marín acollerá a partir deste sábado, 14 de xaneiro, a exposición "As caras do Valle do Olmo", da fotógrafa Beatriz Cabanelas.

A mostra componse dunha serie de fotografías tomadas nesta rexión do sur de Etiopía, "unha terra de ritos e vinganzas", define a autora, un territorio no coexisten tribos como os suris, bodis, daasanaches, karos, mursis, arbores ou nyangatoms.

A súa obra reflicte a "gran riqueza cultural" destas civilizacións, aínda que "é só unha pequena mostra da beleza e singularidade das súas xentes", matiza.

Os rostros inmortalizados nas súas fotografías reflicten as distintas orixes das diferentes comunidades que habitan esta rexión desde tempos inmemoriais e que persiste a pesar da ameaza da globalización.

Beatriz Cabanelas defínese como unha "apaixonada dos detalles" á que sempre lle gustou a fotografía. O seu oficio naceu como unha ofición para converterse en paixón en menos de dez anos. A súa primeira cámara réflex acompáñaa aos lugares máis recónditos do mundo para ampliar a súa infinita colección de rostros.