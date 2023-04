Dous premios para recoñecer o talento feminino nos sectores literario e audiovisual

A Deputación de Pontevedra vén de anunciar a convocatoria de dous premios destinados a recoñecer a pegada das mulleres no ámbito literario e audiovisual.

Dunha banda, nacen os galardóns "Hai unha voz", unha das iniciativas xurdidas do Manifesto de Soutomaior para distinguir traxectorias de mulleres no eido da literatura galega durante o ano 2022 e que se encadren nunha das seguintes categorías: escritoras, editoras ou profesionais do sector do libro.

Este premio nace coa colaboración da asociación Clásicas e Modernas.

E, por outra parte, lanzarase a terceira edición dos premios "Mulleres no Foco", que recoñecen o labor e obra das profesionais galegas do audiovisual. A Deputación promove estes premios con CIMA (Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais).

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunciou que en ambos casos, concederanse tres premios, cada un dotado con 5.000 euros, "porque a cultura ten valor, e tamén ten prezo, e as administracións temos que achegar recursos á cultura para que poida seguir desenvolvéndose".

Carmela Silva quixo destacar que "vai ser moi difícil" o ditame destes galardóns en dous sectores nos que as mulleres están a conseguir grandes recoñecementos.

O prazo de presentación de candidaturas será do 25 de abril ao 24 de maio.