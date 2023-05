Costa Feira, o festival que chega a Sanxenxo con Melendi e Taburete como primeiros confirmados

Un mes de eventos, concertos e experiencias para toda a familia. Así se promociona o festival Costa Feira, que se celebrará en Sanxenxo entre o 23 de xullo e o 29 de agosto.

A súa oferta, segundo os seus promotores, estará composta por 22 artistas e quince actividades que se irán desvelando nas próximas semanas.

Pero a presentación deste festival veu acompañada do anuncio dos dous primeiros nomes de bandas e artistas que pasarán este verán polo recinto do festival, que estará situado nunha parcela do polígono industrial de Nantes.

Taburete, o grupo de pop liderado por Willy Bárcenas, regresarán a Sanxenxo para presentar os temas do seu último disco, Matadero 5, editado a finais do ano pasado. Actuarán no festival Costa Feira o venres 11 de agosto.

As entradas para este concerto xa están á venda, a un prezo de entre 24 e 70 euros (a entrada VIP). Tamén se poden adquirir, neste caso a un prezo de entre 35 e 70 euros (a entrada VIP), son as do concerto que ofrecerá Melendi o mércores 16 de agosto, ás 21:00 horas.

O artista asturiano, que este ano celebra os seus vinte anos sobre os escenarios, virá a Sanxenxo para presentar un espectáculo especial que denominou Milindri 2.0 e co que repasa a súa prolífica e exitosa traxectoria musical.

Costa Feira, para facilitar o acceso aos asistentes, poderá autobuses desde Sanxenxo, Portonovo, O Grove e Cambados para que o público poida chegar ao recinto sen usar o coche.