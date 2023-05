O músico e escritor Rayden, primeira confirmación para a terceira edición do Vilagarcía, Cidade de Libro

O escritor e músico Rayden, participará na terceira edición do Vilagarcía, Cidade de Libro, que este ano dedicará unha das súas xornadas á relación entre a literatura e a música. O evento, centrado nas distintas facetas da literatura e de todos os seus xéneros, desenvolverase do 13 ao 18 xuño.

No caso do rapeiro madrileño, representará na xornada inaugural á poesía e música urbana coa presentación da súa última obra literaria e que tamén é a súa primeira incursión no xénero novelístico. Baixo o título "El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo", Rayden fai un canto ao diferente e unha historia de amor entre opostos que se atraen.

Ademais deste, ten publicados diversos libros dende 2015, centrándose especialmente na poesía, como "Herido Diario", "Cantinela", "Terminamos y otros poemas sin terminar", "Nunca será siempre", "El mundo es un gato jugando con Australia" ou "Amoratado". Ademais, este poeta urbano foi campión mundial da Red Bull Batalla de Galos de 2006, ano no que previamente xa gañara a final nacional española e que lle permitiu asistir ao campionato mundial.

Seguindo o formato do evento sobre literatura e libros organizado polo Concello de Vilagarcía, os escritores participarán en diversos actos e actividades que os porán en contacto co público, como as conversas ao solpor, a firma de exemplares e outras aínda por concretar.

Deste xeito, indican desde o goberno local que nos vindeiros días iranse coñecendo os nomes doutros importantes autores e autoras, tanto galegos como do ámbito nacional. A concellería que dirixe Alba Briones pretende con este evento "aportar un novo e atractivo elemento de dinamización social, cultural e económico da cidade, á vez que fomentar a creación literaria e a lectura e potenciar a actividade editorial e das librarías locais".

Ademais das actividades con autores, o Cidade de Libro inclúe un apartado de mostra no que as librarías, editoriais e colectivos literarios exhiben e poñen á venta os últimos títulos saídos ao mercado e outras obras de interese. O programa complétase con actos en espazos de interese do municipio, como Cortegada, ou espectáculos para todo tipo de públicos, como obras de teatro, contacontos ou xincanas e concursos baseados na literatura, prestando especial atención ao sector infantil e xuvenil, aos que se quere atraer ao mundo da lectura e da creación literarias con actividades adaptadas as súas idades.