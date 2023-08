Concerto do alumnado internacional de Música en Compostela, este sábado no Edificio Castelao

Este sábado 5 de agosto, ás 20.00 horas, no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra celebrarase o concerto 'A la luz de los candelabros', que chega á súa 62ª edición coa actuación do alumnado do curso internacional Música en Compostela.

A entrada é libre ata completar a capacidade.

Esta cita repítese no Museo desde a década dos anos sesenta. O curso internacional iniciouse en 1958 e atrae músicos de todo o mundo para formarse en música de orixe española.

Nesta edición forman parte do curso con 75 estudantes de 18 países que asistían a clases con profesorado de renome internacional como a mezzosoprano María José Montiel; o mestre de guitarra José María Gallardo do Rey; o de violín Stephan Picard ou o de chelo Ángel García Jermann.

A programación do Museo durante este mes de agosto complétase con exposicións, visitas guiadas e obradoiros de verán.

Este xoves 3 inaugúrase a exposición 'Juan Carlos Meana. O espazo entre as cousas'; e tamén se pode visitar a de 'Rafael Úbeda. Expresións cromáticas' e a mostra do certame 'Novos Valores 2023'.