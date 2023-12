O Teucro dobrega o Calvo Xiria (40-26)

Partido entre Teucro e Calvo Xiria © Cristina Saiz Partido entre Teucro e Calvo Xiria © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro vaise de vacacións polo Nadal cos deberes feitos tras noquear a un Calvo Xiria que non tivo opcións.

O conxunto pontevedrés abriu brecha desde o principio, dominando en todas as facetas e gozando do bo xogo e da choiva de goles coa que resolvía o encontro na primeira parte á vez que deleitaba á súa afección no Pavillón Municipal.

E é que unha parcial inicial de 6-2 obrigou ao técnico do Calvo Xiria a parar o tempo aos sete minutos de xogo, pero lonxe de dar resultado foi o Teucro o que continuou facendo das súas para ampliar a súa renda e chegar ao ecuador do primeiro tempo cunha cómoda renda de 11-4.

A liña de ataque teucrista estaba a ser imparable e o equipo visitante, a pesar dos cambios de formulación, non logrou dar co parche co que frear a hemorraxia e evitar o resultado de 19-10 co que se alcanzou o descanso.

Tras o paso polos vestiarios o instinto depredador dos xogadores de Irene Vilaboa continuou e o marcador seguiu incrementándose ao seu favor con Caue (9 goles) e Xurxo Rivas (8 goles) especialmente inspirados para sentenciar cun contundente 40-26.

Consulta a acta nesta ligazón