Yago Iglesias: "O marcador fai xustiza ao que se viu no terreo de xogo"

O Pontevedra CF ten claro o seu obxectivo de final de tempada e desde este domingo volve ser líder do seu grupo.

Con todo, Yago Iglesias ten claro que "aínda queda moitísimo por diante, son tres puntos moi bos para nós para dar un pasito na clasificación e seguir a nosa folla de ruta".

En canto ao Valladolid Promesas, o técnico lembrou que "sabiamos que non ía especular e meterse atrás. En todo momento expón e busca ser ofensivo", por iso a intención do equipo granate era "ser dominador, xogar en campo contrario e que o Valladolid non tivese a pelota".

Neste sentido, cre que "estivemos ben, ao final o marcador fai xustiza ao que se viu no terreo de xogo", onde demostrou ser un equipo con "distintos rexistros" que se adapta "segundo o que expón o rival".

É por iso que o gol que marcou o conxunto valisoletano serviu para que desen un paso adiante e por iso o Pontevedra apostou por "protexer un pouco máis".

Este enfrontamento foi o regreso a Pasarón do Pontevedra despois dun mes. Con todo, o mal estado do terreo de xogo complicou o xogo tanto duns como doutros. "O campo estaba moi seco e a pelota non deslizaba. É complicado facer circulacións rápidas e xogar a un toque", lamentou o técnico, que indicou que "entre todos imos seguir traballando para estar onde queremos aínda sabendo que nos quedan moitos pasos por dar".