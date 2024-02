Alberto López Penide asume a presidencia do Waterpolo Pontevedra: "Gustaríanos subir o equipo masculino"

O Club Waterpolo Pontevedra ten novo presidente, tras a renuncia ao cargo de José Tellería.

A Asemblea Xeral Extraordinaria da entidade deportiva celebrada o pasado venres 23 de febreiro proclamou como novo presidente a Alberto López Penide.

"Temos que coidar a base, atraer máis nenos e nenas, e seguir traballando a parte de alto nivel", sinala o recentemente elixido dirixente do Waterpolo Pontevedra como os seus obxectivos para os próximos anos.

Nesa segunda parte, ademais da seguir apostando pola estrutura feminina que compite en Primeira Nacional, López Penide asegura que "nos gustaría subir o equipo masculino absoluto a categoría nacional, igual que o feminino".

O presidente da entidade traballa tamén coa intención de que os principais equipos do club regresen máis pronto que tarde a xogar no Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños. "Quédannos catro partidos de Nacional, dous van ser en Marín pero o terceiro todo apunta que podería ser xa en Rías do Sur", adianta.

Ademais Alberto López Penide tende a man á colaboración co resto de clubs de auga da cidade por "consedero que temos a mellor piscina do noroeste de España, e temos que traballar xuntos os directivos para potenciar o deporte de auga", defendeu.

Pese ao cambio de dirección o Club Waterpolo Pontevedra aposta pola continuidade, xa que o novo dirixente estará rodeado da maioría da xunta directiva anterior. Segundo o establecido na asemblea, o vicepresidente o próximos catro anos será Francisco Andión, a tesoureira Carmen Graña, o secretario Javi de Sáa e os vogais Manuel Amoedo, Kike García, Isabel Ferreira e David Lenny Mouco.