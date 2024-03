Cruel derrota do Cisne ante o Trops Málaga (29-28)

Todas as derrotas desbasten, pero se son no último segundo contra un rival directo, aínda máis. Foi o que lle pasou ao Cisne este sábado en casa do Trops Málaga. O conxunto pontevedrés foi incapaz de poñerse por diante en ningún momento do partido e, a pesar de ter o empate case no peto, terminou cedendo cun gol sobre a bucina (29-28).

Arrincou o encontro de forma irresistible o conxunto local cun parcial de 3-0, pero Mateo Arias, o mellor do ataque cisneísta, reduciu diferenzas cun primeiro gol ao contragolpe e un segundo desde os sete metros.

As cousas non estaban a saír ben ao Cisne, que cometía innumerables fallos en ataque e perdas que se convertían nun novo 7-4. Con todo, o conxunto lerezano conseguiu manter o pulso ao malagueño e resistiu para devolver a igualdade no ecuador do primeiro tempo (7-7).

Pero os xogadores de Jabato eran incapaces de voltear o resultado e estrelábanse contra o ex-cisneísta Jorge Villamarín (11-8), Jabato parou o tempo a falta de dez minutos para o descanso, e os seus pupilos reaccionaron para facer o empate por medio de Mateo Arias (14-14).

Despois do paso polos vestiarios, o Cisne seguiu sen espertar e o Málaga volveu poñer terra polo medio para obrigar, aos seis minutos do segundo tempo ao técnico pontevedrés a volver parar o tempo (19-16). Os locais trataban de minimizar as perdas y cometer los mínimos errores posibles, e os brancos, pola súa banda, espertar dunha vez por todas para deixar de ir por detrás no marcador.

E cando a punto estivo de chegar o rexurdir visitante, o Málaga endosou un 4-0 que supuxo a maior diferenza ata o momento e facía perigar o encontro ao Cisne.

Con todo, unha dobre exclusión en tan só dez segundos nas filas locais foi o sopro de aire fresco para os de Pontevedra, que foron de menos a máis grazas a un gran traballo baixo paus de Abián Rodríguez.

Quedaban cinco minutos e o marcador mostraba un 27-26. Alberto Castro foi excluído e Rubén Etayo transformou o gol do empate. Jesús Arca fixo o propio para o Málaga e Mateo Arias non perdoou desde os sete metros a falta de 30 segundos para a conclusión.

Joaquín Adoitar pediu tempo morto, o Cisne aguantou en defensa, pero ao Málaga aínda quedaba unha última baza e Peter non a desaproveitou para anotar o 29-28 co que concluíu o encontro.

Consulta as estatísticas nesta ligazón