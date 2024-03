Dous goles no segundo tempo para asaltar os postos de play-off

O Poio Pescamar sumou este sábado a súa sexta vitoria consecutiva e aproveita a derrota do Alcorcón ante o Marín Futsal para asaltar os postos de play-off polo título de liga.

Pero para conseguilo, o conxunto conserveiro tivo que sufrir contra un Ourense Envialia ben posicionado que non estaba disposto a ceder en ningún momento.

De feito, a primeira ocasión do encontro non chegou ata o minuto catro de xogo tras un envío de Laura Uña que a punto estivo Ale de Paz de transformar.

Despois desa acción de perigo chegou outra de Rocío Gómez, que estrelou o esférico contra o lateral da rede, e unha máis de Laura Uña que parou sen problemas Sara Soares. Tamén Saki probou sorte picando o esférico, pero foise alto, e Ale de Paz cun tiro cruzado que se foi a córner.

Co empate a cero comezou o segundo tempo. Ale de Paz tivo nas súas botas aos dous minutos o 0-1 nun man a man con Sara Soares, pero a gardameta local tapou á perfección para evitalo. O mesmo fixo Elena na portería contraria ante Sara Moreno, evitando o gol dun Ourense que apenas xerara.

O Poio Pescamar, pola súa banda, atopaba o tanto aos 24 minutos de xogo tras un saque lateral de Laura Uña que Irene rematou ao interior da rede.

O partido xa estaba onde querían as xogadoras vermellas, pero as locais non querían deixar escapar o partido e viñeron arriba co 0-1.

Ana Rivera puxo a proba a Elena, pero a porteira detivo, e pouco despois Jenny Lores cun sutil toque obrigou á gardameta para intervir e mandar a córner.

E cando mellor estaba a xogar o Ourense chegou o segundo tanto do Poio Pescamar por medio de Ale de Paz, que cortou o pase da porteira e anotou desde campo propio.

Optou polo xogo de cinco o cadro local a falta de pouco máis de tres minutos para o final, pero as xogadoras conserveiras mantivéronse firmes en defensa para conseguir un novo triunfo que lle permite asaltar o cuarto posto da clasificación.

Consulta a acta nesta ligazón