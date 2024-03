Derrota do Waterpolo Pontevedra no último suspiro (14-15)

O Club Waterpolo Pontevedra regresou, despois de tempada e media, á piscina olímpica de Ponte Muíños para medirse ao CNC Alcorcón, equipo que ocupa o primeiro posto da fase pola permanencia en Primeira División Nacional.

O conxunto madrileño, a pesar de ser líder, tivo serios problemas para superar ás locais, que pelexaron con todas as súas forzas e desgastáronse na piscina para finalmente terminar morrendo na beira por un gol no último minuto.

O duelo estivo marcado pola igualdade, e non foi ata o terceiro cuarto cando se produciu a maior diferenza ata o momento e foi a favor do Alcorcón (5-7). Aínda quedaba moito partido por diante e as pontevedresas non se renderon. Valentina reduciu diferenzas, pero dúas expulsións nas filas do Waterpolo Pontevedra aproveitounas o equipo rival para poñer máis terra polo medio e subir a diferenza a tres goles (6-9).

No último cuarto a renda foi a máis e elevouse a cinco goles (8-13), Irene Esteban volveu apertar o resultado e Daniela Pajares foi expulsada. Kike García parou o tempo, e entre Andrea Andión e Carmen Carrera encargáronse de empatar (14-14). Pero aínda quedaban seis segundos por disputarse. Adrián Abad pediu tempo morto e nunha rápida acción no último segundo, Patri Fernández fixo o último tanto que deu a vitoria ao Alcorcón.

Consulta a acta nesta ligazón