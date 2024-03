A triatleta Lucía Piñón reforza o equipo ciclista do Team Farto-BTC

O Team Farto-BTC anunciou a incorporación ao seu equipo ciclista da xoven Lucía Piñón.

Trátase dunha triatleta bolseira no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra, e que a partir de agora compaxinará os seus esforzos no tríatlon e o dúatlon con participacións en carreiras ciclistas, nas que representará o Farto

Lucía, que en tríatlon defende o Náutico de Narón, métese no ciclismo de estrada para "marcarme novos retos e obxectivos e poder aprender desta disciplina. Vaime axudar a mellorar na bici para o tríatlon, pero tamén me ilusiona moito vivir a experiencia do ciclismo e aprender do pelotón", afirmou.

A estrea da nova incorporación do equipo ciclista pontevedrés non se fará de rogar, xa que estará presente a próxima fin de semana na carreira da Copa de España que se celebra en Beasain, aínda que competirá na categoría júnior.

"Sempre tivemos algunhas xuvenís no noso programa e ilusiónanos poder traballar con Lucía. Cremos que o fará ben, aínda que ten que ir paso a paso e o primeiro é aprender a correr en pelotóns de 150 ciclistas nos que hai moitos factores importantes á parte da forma física", explicou sobre a fichaxe o director deportivo do Team Farto, Brais Dacal.