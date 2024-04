Goleada ante o Paiosaco dun contundente Arosa (0-3)

Partido entre UD Paiosaco e Arosa © Arosa SC

Segundo triunfo a domicilio en poucos días para o Arosa. Tras a vitoria do Xoves Santo en Betanzos o conxunto arlequinado sacou a súa versión máis sólida este domingo no campo do Paiosaco (0-3) para lograr tres puntos que lle consolidan na terceira posición.

Os de Luisito ven cada vez máis preto a súa clasificación para o play-off de ascenso, mantendo cinco puntos de marxe sobre o sexto clasificado.

Era un duelo trampa para o Arosa, e é que o seu rival chegaba á cita xogándose moito, ao estar ao bordo dos postos de descenso directo, e por riba o vento condicionaba o xogo.

Javi Pereira adiantou aos de Vilagarcía pouco antes do descanso nunha gran acción, superando uns primeiros minutos de dúbida e chegando ao intermedio co 0-1 no marcador.

No segundo acto, xa co vento a favor, o equipo arousán exhibiu a súa pegada cos goles de Rubo de penalti no minuto 61 e Iñaki Martínez no 81 que terminaba de sentenciar o encontro.

Consulta aquí a acta do UD Paiosaco - Arosa SC.