Quinta derrota consecutiva do Pontevedra B, que non pode co Betanzos (3-2)

O Pontevedra B deixou pasar este domingo posiblemente o seu último tren cara á permanencia, ao caer no campo dun rival directo como o Betanzos nun partido no que empezaron gañando.

O filial granate tiña ante si unha xornada para recortar a súa desvantaxe coa zona de salvación, pero segue a dez puntos de distancia cunha xornada menos por disputarse, e sente cada vez máis preto a súa caída a Preferente.

Os de Jesús Ramos fixeron dous terzos de partido a bo nivel, chegando a situarse 0-2 no marcador, pero perderon todo nos últimos minutos.

Toño puxo en vantaxe o Pontevedra B no minuto 7 de xogo, e Víctor Casais xa no 75 deixaba o triunfo na man co 0-2.

Con todo, cando mellor estaban as cousas para o filial o Betanzos, nun arranque de fe logrou darlle a volta ao choque en poucos minutos, con goles de Martín Da Lama, Xusto e Juan Lado, de penalti, para saír da zona de descenso.

Consulta a acta do Betanzos - Pontevedra CF 'B'.