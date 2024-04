A tempada en Primeira RFEF pechouse para o Pontevedra con 117.000 euros en perdas

Xunta Xeral de Accionistas do Pontevedra Club de Fútbol no Pazo da Cultura © Mónica Patxot

O Pontevedra Club de Fútbol acumulou, por terceira tempada consecutiva, perdas nas contas anuais que presentou aos seus accionistas.

Segundo os datos ofrecidos na Xunta Xeral Ordinaria da entidade celebrada este luns 1 de abril no Pazo da Cultura, a entidade granate pechou o seu ano en Primeira RFEF cun déficit de 117.738,46 euros.

"As contas que traemos hoxe son as que pechan unha tempada lamentable, mala no deportivo, no económico e no social. Asumimos todos os erros cometidos ao tomar decisións que non foron acertadas. Foron para os que traballamos na contorna deste club as dúas peores tempadas do últimas dez a todos os niveis. Aprendemos dos erros e envorcarémonos para que isto non volva suceder", explicou durante o seu informe de xestión a presidenta do Consello de Administración, Lupe Murillo.

En concreto o balance pechado ao 30 de xuño de 2023 contabilizou uns ingresos de 2.020.477,69 euros contra gastos por valor de 2.158.216,15 euros, nos que a principal partida foron os salarios de persoal e empregados (1.115.315 euros).

A débeda do Pontevedra CF ao 30 de xuño de 2023 era de 1.671.469,58 euros

"Descoñeciamos a categoría na que ía militar o noso equipo a nivel de gastos e ingresos, e aínda que parecía que esta categoría na que eu persoalmente nunca crin nos provería de ingresos extra, o que non imaxinabamos é o que realmente foi", sinalou a máxima dirixente.

Como resultado destes números a débeda total do Pontevedra disparouse ata 1.671.469,58 euros.

As contas, aprobadas polo 64,96% do accionariado, contaron co voto en contra do grupo contrario á dirección do club. A este respecto o conselleiro delegado da parte económica, Enrique Mariño, afeou a decisión dos dous representantes no Consello deste grupo opositor que decidiron non asinar as contas da entidade.

ORZAMENTO DA TEMPADA 23/24

Na xunta, na que participaron 66 accionistas (representando ao 85,86% das accións), someteuse ademais a votación para a súa aprobación o orzamento da actual tempada, a 2023/2024.

Neste sentido o club granate presentou unha previsión para o presente curso de 1.877.550 euros tanto de ingresos como de gastos.