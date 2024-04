Catrocentos aventureiros xa se anotaron para competir polos bosques de Caldas

Máis de catrocentas persoas están anotadas xa para participar na carreira de orientación que organiza o Concello de Caldas de Reis polos montes de Santa María, Santo André e Arcos da Condesa e que se realizará o vindeiro sábado 6 de abril.

"Estamos moi gratamente sorprendidos", sostén o tenente de alcalde, Manuel Fariña, que avanza que a boa recepción que está a ter este tipo de probas fará que o Concello consolide e amplíe a programación de competición deportivas en auxe, entre elas a orientación ou o trail.

Para a proba de orientación por bosque do sábado 6, apunta Fariña, había unha previsión de participación que se está a redimensionar coa empresa Xesta Natureza no relativo á organización co fin de garantir a seguridade e calidade da experiencia para as persoas inscritas.

As persoas que queiran participar aínda poden facer a inscrición de maneira individual ou por grupos (ata 4 participantes por equipo).

As categorías son ‘xestiñas’, para crianzas, cunha proba sinxela física e tecnicamente de menos de 3 quilómetros en total; ‘xestas’, unha categoría para persoas adultas, con nivel físico e técnico medio e menos de 4 quilómetros en total; e ‘xesteiras’, para persoas con coñecementos de orientación medios e altos e nivel físico e técnico alto (de máis de 5 quilómetros en total).

A diferenza da proba de orientacion urbana, nesta ocasión disputarase en formato rogaine, o que implica que todos os participantes sairán ao mesmo tempo e poderán escoller a orde na que recollen cada baliza, tendo en conta que terán diferentes puntuacións.

A organización facilitará unha tarxeta electrónica para ir rexistrando o paso por cada unha das balizas, debendo acumular o maior número de puntos posibles dentro do tempo marcado pola organización.

"Que veña toda a xente que queira!", animou Fariña, lembrando que apuntarse é de balde e que o Concello está a acumular experiencia para poder acoller no futuro actividades máis complexas e completas, incluso con actividades paralelas.