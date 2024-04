"Imos a por todas", asegura Antía Jácome tras a súa clasificación para os Xogos Olímpicos de París

Antía Jácome e María Corbera festexan en Verducido a súa clasificación para París 2024 © Mónica Patxot Antía Jácome e María Corbera festexan en Verducido a súa clasificación para París 2024 © Mónica Patxot

Rodeada de familia, amigos e compañeiros. Así celebrou este mércores Antía Jácome a clasificación oficial para os que será os seus segundos Xogos Olímpicos, os de París 2024.

"Estamos súper contentas, era algo que levabamos querendo moito tempo", afirmou a pontevedresa nada máis saír da auga xunto á súa compañeira de embarcación e amiga María Corbera, á que fai tres anos deixou sen billete a Tokyo.

"Xustamente fai tres anos démonos o abrazo de que unha clasificara para os Xogos de Tokyo e a outra quedaba sen a praza e hoxe podemos confirmar esa praza xuntas que ao final nos fai moitísima ilusión porque somos un barco incrible, temos moita complicidade e estamos felices de estar xuntas. Imos a por todas", sinalou Jácome sobre o pantalán do Complexo Deportivo David Cal Pontillón do Castro.

En canto ao seu futuro en París "creo que o noso obxectivo é sacar a nosa mellor versión, o que fixemos no Mundial. Se podemos sacar o noso 100% e non é medalla eu voume a quedar moi tranquila", defendeu a pontevedresa, actual subcampioa mundial xunto a Corbera no C-2 500 metros.

Antía recoñeceu ademais que lograr certificar o billete olímpico na casa "é súper especial. Ao final temos unha chea de xente na bancada apoiando e sente xenial volver facelo aquí. Estamos felices agora mesmo", concluíu.