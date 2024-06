A Escusa mira o ceo para unha Subida con 70 pilotos rexistrados

Todo preparado en Poio para acoller unha das probas deportivas máis esperadas cada ano no municipio, coa que será a XXIV edición da Subida A Escusa.

O popular evento automobilístico mira este ano ao ceo, ante a alta probabilidade de que a choiva faga a súa aparición durante a xornada do sábado, 8 de xuño.

Será a terceira cita puntuable do Campionato Galego de Montaña, e contará cunha participación de 70 pilotos unha vez pechada de maneira oficial a inscrición.

Entre os nomes confirmados destaca o de Alexis Viéitez, agora na escuadra Maki Sport e non xa na organizadora da Escusa, o Buxa Motor Poio. Viéitez, gañador en múltiples ocasións desta subida e terceiro en 2023, aspira co seu Fórmula Celtic a facerse co liderado do campionato autonómico ante a ausencia do líder tras as dúas primeiras carreiras, Jacobo Senín (80 puntos polos 70 de Alexis).

Tampouco na proba o terceiro na xeral do Gallego, Jesús Pombo (62 puntos), pero si o cuarto e o quinto clasificado, Jesús López (58 puntos) e Alfonso Ventín (43 puntos), no seu caso ao volante dun Yacar Crosscar.

En carrozados si estará o líder do campionato autonómico, Jorge Pérez (Porsche 991 GT3 Cup) con 75 puntos, pero non o seu principal perseguidor Javier Carballo (74 puntos), perfilándose como o seu gran rival Manuel Senra (terceiro do galego con 63 puntos) aos mandos nesta ocasión dun Peugeot 308 TCR.

A XXIV Subida A Escusa arrincará ás 15.30 horas do sábado 8 de xuño con dúas mangas de adestramentos previos á primeira pasada oficial cronometrada (a continuación), mentres que o domingo día 9 completará a programación desde as 9.30 horas un novo adestramento e as dúas últimas mangas cronometradas.

O parque pechado da proba automobilística estará instalado na zona da Reiboa.