Nerea Liste lidera a vitoria do Arxil fronte o Ibaizabal (62-72)

O Arxil segue de doce tras sumar a súa terceira vitoria consecutiva esta tempada. Nesta ocasión, o conxunto pontevedrés desprazouse ao País Vasco para enfrontarse ao Ibaizabal, ao que derrotou grazas a unha sublime Nerea Liste que se fixo con 12 rebotes e anotou 23 puntos.

Comezou o encontro en grao sumo igualado, con ambos os equipos sendo moi efectivos de fronte ao aro pero mostrándose fráxiles a nivel defensivo, sendo incapaces de facerse cos rebotes e dando segundas oportunidades ao rival. Nerea Liste estaba a ser a máis activa do Arxil de fronte ao aro con oito puntos ás súas costas ao final do primeiros dez minutos disputados (19-20).

E no segundo cuarto todo seguiu igual. Carla Díaz anotou para as verdes, que se facían cunha vantaxe de tres puntos que non foron capaces de manter, xa que o Ibaizabal enseguida aproveitou os erros do equipo pontevedrés e deu a volta ao marcador (31-29). Por pouco tempo, iso si. Parou o cronómetro Mayte Méndez, e as súas apertaron o acelerador anotando un parcial de 0-6, obrigando a facer o propio ao técnico local para tentar reverter a tónica do seu equipo. Con todo, o Arxil, con Nerea Liste á cabeza (16 puntos), ampliaba a diferenza para chegar ao descanso nun 31-38 que facía confiar.

Despois do descanso, ambos os conxuntos saíron a facer o seu xogo, disputando os dez minutos máis igualados de todo o partido cun parcial de 18-18 que deixaba o cómputo global nun 49-56, que deixaba todo por decidir no último cuarto.

O colchón de puntos non era suficiente para o Arxil, que non se podía permitir ningún fallo se quería regresar a Pontevedra cunha nova vitoria. E así o fixeron. Anotaron Forster e María Lago para ampliar o colchón que as afastaba do Ibaizabal (49-60) e que obrigaba ao técnico vasco a pedir tempo morto para cambiar a dinámica das súas buscando a Tamara Montero (17 puntos), mellor en tarefas ofensivas para as locais.

Aínda que foron capaces de colocarse a 6 puntos do Arxil cando aínda quedaban 5 minutos por disputar, as de Mayte Méndez mantiveron a súa boa dinámica ata o final para asinar un valioso 62-72 que lles permite seguir invictas esta tempada.

