O Sarrià rompe a boa serie do Cisne e o elimina da Copa do Rei (32-28)

Os quilómetros feitos esta fin de semana para chegar a Sarrià e o atraso de dúas horas no voo sentaron mal ao Club Cisne Balonmán, que sufriu, e moito, no primeiro partido de Copa do Rey da tempada. Os xogadores brancos comezaron con mal pé un duelo que foron capaces de remontar e que dominaron por momentos, pero o cansazo na segunda metade e a precipitación foron claves para que quedasen eliminados do Torneo do K.O. na primeira eliminatoria.

Empezou mal o partido para o Cisne, que se lle puxo costa arriba cando o equipo local colocábase cun parcial de 7-4 aos dez minutos de xogo.

A partir de aí chegaron os compases de maior igualdade, onde cada gol anotado polos pontevedreses era respondido da mesma maneira polo Sarrià. Pero enseguida apareceu Pablo González, dando ás ao seu equipo máis o necesitaba, facendo dúas paradas consecutivas que permitían ao Cisne reducir distancias no marcador cando se chegaba ao minuto 20 (9-8).

A remontada branca non quedou aí, senón que, cun Carlos Álvarez sublime no extremo dereito, conseguían dar a volta ao duelo e colocarse cun pequeno colchón de dous tantos (11-13). Con todo, o Sarrià, lonxe de perder a confianza, endosou un 3-0 que lle devolveu o dominio a falta 30 segundos de primeira parte, polo que Jabato parou o tempo para organizar ao seu equipo en busca do gol do empate. O seis do Cisne, como non podía ser doutra maneira, anotou o oitavo da súa conta e o 14-14 co que se chegou ao descanso.

Despois do paso polos vestiarios mantívose a igualdade no luminoso. Sarrià anotaba e Cisne facía o propio, polo menos ata chegado ao ecuador do segundo acto, cando foron os locais os que fixeron un fortín defensivo que lles custaba atravesar aos pontevedreses. Desa forma, o equipo catalán utilizou os erros do rival para encaixar un parcial de 3-0 que obrigaba a Jabato a pedir tempo morto (25-22).

Con todo, os xogadores brancos víronse superados polo Sarrià, que facía longas as posesións fronte a unha defensa 5-1 dun Cisne que buscaba roubar para xerar dano á contra. Pero lonxe de logralo, foron os cataláns os que ampliaron a renda en ata catro goles, diferenza coa que se chegou ao final do encontro e que elimina aos brancos da Copa do Rey na súa primeira eliminatoria (32-28).