O equipo nacional feminino de kaiak establece a súa base no CGTD de Pontevedra

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra e o Complexo Deportivo David Cal no encoro de Pontillón do Castro serán a nova base para os adestramentos do equipo español feminino de piragüismo na modalidade de kaiak.

Con Teresa Portela á cabeza as padexeiras nacionais buscarán desde a Boa Vila o reto da clasificación olímpica para os Xogos de París 2024.

A noticia chega tras o acordo alcanzado entre a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e as federacións Galega e Española de piragüismo, pola que o equipo nacional se muda desde Sevilla, e que se suma ao alcanzado co equipo de canoa masculino, que tamén traballa xa con base en Pontevedra.

Foi a propia Teresa Portela, prata en Tokyo e que ata o de agora se preparaba en solitario en Galicia, a que confirmou a mudanza cunha mensaxe nas súas redes sociais, no que avanzou tamén a súa aspiración de pelexar pola que sería a súa sexta participación olímpica.





El Equipo Nacional de Kayak Mujer, se concentrará en el CGTD, en Pontevedra.



Sabéis que me encantan los retos y tenemos uno muy ambicioso y a la vez, muy ilusionante. Preparar los Juegos de París 2024 pic.twitter.com/rW6QPj5wmW (@teriportela) November 8, 2021

No caso da padexeira canguesa, está aínda por ver en que distancia centra os seus esforzos, tendo en conta que o K-1 200 metros co que tocou o ceo olímpico en Xapón non estará no programa dos Xogos de 2024.