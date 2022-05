"Chega o momento de gozar" para o Marín Futsal ante a ilusionante fase final da Copa da Raíña

"Despois duns días difíciles polo vivido o sábado, chega o momento de gozar". Así explica o propio Marín Futsal o momento que vive a poucas horas de afrontar a súa participación na fase final da Copa da Raíña.

O torneo copeiro vivirá os seus duelos decisivos esta fin de semana en Ourense, comezando este venres 6 de maio cuns cuartos de final onde as marinenses mediranse ao STV Roldán (13.30 horas), actual cuarto clasificado na liga de Primeira División.

"Pasamos páxina e o equipo está mentalizado en saír e dalo todo na Copa de S.M. a Raíña", asegura o club do Morrazo superados os casos de covid e incidencias no plnatel que desencadearon o sucedido no partido de liga fronte ao Burela, con só tres futbolistas dispoñibles.

O obxectivo do Marín Futsal será "facer un gran papel para dedicarllo á afección e para gozar moitísimo sobre a pista", porque "non todos os días chégase á fase final dunha competición tan máxica como está".

De superar o seu primeiro encontro, o conxunto adestrado por Raúl Jiménez cruzaríase nas semifinais co vencedor do partido entre o favorito Futsi Atlético Navalcarnero e o Sala Zaragoza.