Elxe acollerá a fase final do Campionato de España para o equipo cadete do Cisne

O equipo cadete do Cisne colocouse por méritos propios entre os oitos mellores do país, tras lograr a clasificación no sector nacional celebrado en Pontevedra para a fase final do Campionato de España.

Aínda que habitual nos últimos anos nestas citas, a fazaña non deixa de ser sobresaliente, co soño de emular o conseguido en 2021 polo equipo xuvenil que conseguiu o ouro nacional.

Co obxectivo máis que cumprido, Elxe será agora o destino dos cadetes do Cisne nunha fase final que se xogará entre os días 8 e 12 de xuño.

Os pontevedreses quedaron encadrados no Grupo I do torneo xunto ao FC Barcelona, BM Pereda e BM Alcobendas.

Pola súa banda no Grupo II competirán o FC Barcelona B, Elche, Balonmán Bahía de Almería e CD Iplacea.

Os dous primeiros clasificados de cada grupo ao termo da primeira fase pasarán a xogar as semifinais do Campionato de España.