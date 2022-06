Unha falta de 'feeling' con difícil solución

Máis de dúas semanas despois de que finalizase oficialmente a liga co ascenso a Primeira RFEF, certificado en Palencia, o Pontevedra Club de Fútbol segue sen aclarar cal será o futuro do adestrador que encabezou o último proxecto, Ángel Rodríguez.

O técnico leonés finaliza o seu contrato coa entidade granate e xa empezou a deixarse querer noutro lugares, despois de días sen comunicación co club.

Rodríguez cumpriu o seu papel no deportivo, logrando o obxectivo marcado polo Pontevedra de lograr o salto de categoría de maneira directa, aínda que se foi evidenciando co paso do tempo una certa falta de 'feeling' cos responsables da planta nobre de Pasarón. Non así co director deportivo Toni Otero, con quen mantén unha estreita relación.

Con ese entendemento ou confianza crebada, tanto o club granate como o preparador empezan a asumir que os seus camiños apuntan a separarse a próxima tempada.

Claro que no fútbol calquera cousa pode suceder, e a porta á súa continuidade no banco de Pasarón polo momento non está pechada ao 100%, aínda que se antolle a estas alturas case unha quimera.

Propostas sobre a súa mesa non parece que lle vaian a faltar, tras soar mesmo como candidato ao banco do Burgos de Segunda División antes de oficializarse a renovación de Julián Calero, ademais nun momento tras a conclusión dos play-off de ascenso a Primeira RFEF no que o mercado empeza a axitarse, coa prioridade para a maioría de clubs de confirmar en primeira instancia quen será o seu adestrador.