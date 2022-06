'Operación Quilómetro' no Cisne para custear a viaxe do seu equipo cadete á fase final do Campionato de España

O Cisne cadete celebra o seu pase á fase final do Campionato de España © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmán lanzou un SOS para poder afrontar a participación do seu equipo cadete na fase final do Campionato de España, no que competirán os oito mellores equipos do país.

O club pontevedrés lanzou unha 'Operación Quilómetro' coa que recadar fondos para un desprazamento a Elxe que, estiman, ascenderá aos 12.000 euros nunha competición que se desenvolverá entre os días 8 e 12 de xuño.

"Altéranos un pouco a perspectiva económica de fronte ao peche de tempada", recoñeceu o presidente cisneísta, Santiago Picallo, este mércores na presentación do Sector Nacional Infantil que organizarán en Pontevedra do venres 3 ao domingo 5 de xuño, a terceira competición consecutiva dos seus equipos na casa tras os sectores xuvenil e cadete.

"Con dous euros pódese comprar un quilómetro", explicou Picallo sobre unha campaña de micromecenado que pretende atopar compradores para os 2.000 quilómetros de percorrido do equipo (ida e volta a Elxe).

As doazóns xestionaranse a través da plataforma Cluber e poñendo á venda participacións de 2, 5, 10, 20 e 50 euros en varios establecementos da cidade.

SECTOR DO NACIONAL INFANTIL

En canto ao Sector Nacional Infantil, o Pavillón Municipal dos Deportes acollerá unha competición na que tamén estarán presentes o CB Gáldar, o Eskubaloia Basauri e o Balonmano Ikasa.

Os encontros do campionato comezarán o venres 3 de xuño cos partidos Ikasa- Basauri (18.00 horas) e Cisne-Gáldar (20.00 horas), continuarán o sábado cos encontros Ikasa-Gáldar (10.30 horas) e Cisne-Basauri (12.30 horas) e finalizarán o domingo cos choques Gáldar-Basauri (9.30 horas) e Cisne-Ikasa (12.00 horas).

Na presentación do Sector participaron o presidente do Cisne e o edil de Deportes, Tino Fernández, que defendeu a xesta lograda polo club pontevedrés esta tempada porque "é difícil que nun mesmo ano, un equipo sénior alcance un ascenso e todos os demais equipos de base sexan campións de Galicia, sen excepción. Isto fala moi ben do traballo que vén facendo".