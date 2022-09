Recital goleador na estrea ligueira do Marín Futsal á conta do Sala Zaragoza (1-6)

O Marín Futsal golea o Sala Zaragoza a domicilio © Sala Zaragoza O Marín Futsal golea o Sala Zaragoza a domicilio © Sala Zaragoza O Marín Futsal golea o Sala Zaragoza a domicilio © Sala Zaragoza

O Marín Futsal estreouse ao grande na nova tempada de Primeira Nacional. O conxunto adestrado por Ramiro Díaz mostrou credenciais de ser digno merecedor dunha praza na máxima categoría do fútbol sala goleando por 1-6 ao Sala Zaragoza.

Pero as primeiras en avisar cunha ocasión foron as mañas cun disparo de Laura Boix, ao que respondeu pouco despois Ceci nun man a man #ante Vero.

Precisamente foron ambas as gardametas, tanto Vero como Silvia Aguete, as claras protagonistas dun primeiro acto no que se produciron infinidade de claras ocasións e de chegadas nas que elas brillaron para manter a portería a cero.

Con todo, de tanto avisar acabou chegando o gol. Foi a brasileira Sara Santos a encargada de finalizar unha boa acción ofensiva do Marín. Iniciou a condución Ceci desde campo propio, cedeu a Café e esta enviou ao segundo pau un pase medido que a nova fichaxe do Marín enviou á rede de Vero.

As locais buscaron, aínda que sen fortuna, unha reacción nos últimos instantes do primeiro tempo, pero as de Díaz aguantaron o tirón e mandaron o partido ao descanso con vantaxe por 0-1 grazas ao gol de Santos.

Despois do intermedio o Marín non tivo rival e goleou ao Zaragoza. Anotou Ceci aos catro minutos da continuación, e aínda que puido recortar distancias pouco despois o Sala nun disparo de Melissa Jaimes que se estrelou no pau, foi Pau a que ampliou a renda das súas anotando o terceiro tanto cando se alcanzaba a media hora de xogo.

O duelo parecía encarrilado, pero púxose máis de fronte para as marinenses cando Sara Santos de potente disparo a pase de Adri facía o 0-4, e Ale de Paz, un minuto despois, anotaba a 'manita'.

O gol da honra marcouno Melissa Jaimes a pase de Mirian, pero sobre a bucina, desde os dez metros, Ceci culminou a goleada por 1-6 na estrea ligueira.

SALA ZARAGOZA (1): Vero; Mirian, Giba, Jaimes e Laura Boix (quinteto inicial). Tamén xogaron, María Moreno, Carolina Bravo e María Illescas.

MARÍN FUTSAL (6): Silvia Aguete; Adri, Ceci, Ale de Paz e María León (quinteto inicial). Tamén xogaron, Jessi, Pau, Sara Santos, Inés Mayán, Marta Gago e Iria (segunda porteira).

Incidencias: Século XXI. Colexiados, Lázaro Angulo e Sierra Gimeno. Amoestaron a Sara Santos no Marín e Carolina Bravo no Sala Zaragoza.

Goles: 0-1, min. 14 Sara Santos. 0-2, min. 24 Ceci. 0-3, min. 30 Pau. 0-4, min. 36 Sara Santos. 0-5, min. 37 Ale de Paz. 1-5, min. 39 Melissa Jaimes. 1-6, min. 40 Ceci (dez metros).