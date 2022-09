O rugby pontevedrés quere seguir crecendo e gañando adeptos, e para iso buscouse compañeiros de fatigas noutros clubs galegos.

O novo aliado do Pontevedra Rugby Club (PRC), que competirá a próxima campaña na Primeira División Galega, é o Barbanza, equipo no que poderán seguir evolucionando xogadores da canteira pontevedresa.

Trátase dun acordo que chega nun ano importante para a entidade, coa previsión de contar con preto de 40 fichas sénior para unha campaña na que se medirá a clubs que pasaron por categoría nacional como o Campus Ourense, o Rugby Ferrol, o CRAT da Coruña ou o Vigo Rugby.

A todo iso súmanse os equipos basee da entidade, consolidados e que seguen recibindo novos xogadores.

Pola súa banda o Mareantes Rugby Club competirá a campaña que está a piques de comezar na Segunda División Galega, e farao como filial do Vigo Rugby Club.

Ambos os dous clubs chegaron a un acordo de colaboración para as dúas próximas tempadas, o que permitirá ao cadro pontevedrés contar co respaldo do cadro técnico da entidade viguesa.