Multa de 600 euros ao Deportivo polo lanzamento de 'kleenex' ao porteiro do Pontevedra

O paquete de 'kleenex' que, probablemente, pase á historia polo ser máis caro. Ata 600 euros terá que pagar o Deportivo por el. O Xuíz Único de Competición propuxo esta multa polo paquete de panos que alguén lanzou sobre o porteiro do Pontevedra.

Foi no partido que ambos os equipos disputaron en Riazor o pasado domingo. O árbitro recolleu na acta que, no minuto 64 de partido, " produciuse o lanzamento dun paquete de panos desde a bancada situada detrás da portería dereita", a do conxunto granate.

O árbitro cántabro Álvaro López Parra detivo o partido durante uns minutos, despois de que Álvaro Cortés, o cérbero pontevedrés lle entregase os panos e, tras darllos ao delegado do Deportivo, fixo mención ao sucedido no seu informe arbitral.

Nese mesmo documento, o colexiado anotou que a zona da que procedían os panos estaba ocupada "por afeccionados do club local identificados pola súa vestimenta" e que o paquete lanzado desde a bancada "caeu na zona do porteiro visitante".

O xuíz de competición considera o sucedido unha "alteración da orde do encontro de carácter leve", de acordo á resolución emitida pola Federación Española de Fútbol.

O código disciplinario federativo indica que "cando nun partido se produzan feitos dos definidos no artigo 15 do presente ordenamento e cualifíquense polo órgano disciplinario como leves, o club responsable será sancionado con multa de ata 602 euros".