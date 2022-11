Un equipo de Segunda División en Pasarón para a segunda rolda da Copa do Rei

A Copa do Rei volverá ao Estadio Municipal de Pasarón esta tempada, tras o triunfo do Pontevedra este domingo na primeira rolda do torneo fronte ao Manresa.

Este triunfo garante a visita dun rival de superior categoría na segunda eliminatoria, que por tanto disputará como local no Estadio Municipal de Pasarón. Será de feito un rival da Segunda División.

Debido a que o sorteo previsto na sede da Real Federación Española de Fútbol o vindeiro mércores 16 de novembro (17.00 horas) será condicionado, emparellando na medida do posible aos equipos de menor categoría cos de maior nivel, aos granates as matemáticas dinlle que se medirá a un conxunto da Liga de Fútbol Profesional pero da categoría de prata.

Serán 14 os equipos de Primeira División que estarán no bombo (Real Madrid, Barcelona, Betis e Valencia seguirán exentos por xogar a Supercopa). Real Unión e Arenteiro, por conseguir billete vía Copa Federación, mediranse seguro contra un equipo da máxima categoría, mentres que o resto emparellaranse con algún dos 13 equipos máis de Segunda RFEF clasificados.

Desa lista sobra un equipo de Segunda RFEF que se medirá por tanto a un dos 16 sobreviventes de Segunda División. Os outros 15 terán como rival aos 11 equipos de Primeira RFEF con vida, entre os que se atopa o Pontevedra, tendo que completarse a eliminatoria con dous cruces de equipos da categoría de prata.

Desta forma, o Pontevedra terá como rival a un dos seguintes equipos: Real Racing, Albacete, Granada, Levante, Alavés, Eibar, Oviedo, Tenerife, Las Palmas, Cartagena, Mirandés, Ibiza, Burgos, Real Sporting, Málaga ou Andorra.

A segunda eliminatoria de Copa do Rei xogarase os días 20, 21 e 22 de decembro, xusto tras a última xornada de liga do ano e antes do parón do Nadal.