Organizan un torneo de pádel feminino para estrear as novas pistas do Liceo Casino

Un torneo de pádel estreará as recentemente habilitadas pistas nas instalacións que o Liceo Casino de Pontevedra ten na Caeira.

Trátase dunha competición de categoría feminina que se desenvolverá en catro xornadas durante o mes de decembro, os días 6, 8, 10 e 11.

O custo das inscricións para participar no torneo é de 15 euros para os socios do Casino e de 20 euros para os non socios, podendo formalizarse a través do wasap no número 650 833 029.

As prazas están limitadas a un mínimo de 8 e un máximo de 16 parellas por cada unha das tres categorías habilitadas.

Os premios para as gañadoras en cada unha das categorías serán bonos de 250 e de 100 euros na Clínica Suh de dermatoloxía para as campioas e subcampioas, ademais dunha consulta gratuíta para as vencedoras do cadro de consolación.