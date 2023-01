O Pontevedra afógase na beira (1-2)

Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño Partido entre Pontevedra e Badajoz en Pasarón © David Rodiño

O cansazo acumulado do partido de Copa contra o Mallorca do mércores e o mal estado do terreo de xogo foron un lastre para o Pontevedra este sábado. Os de Antonio xogábanlla case a vida ou morte contra un equipo directo pola permanencia, o Badaxoz, pero os intentos dos granates por facerse coa vitoria foron en balde e definitivamente morreron na beira.

A por todas saíu o Pontevedra tras o asubío inicial, provocando a primeira amarela do encontro aos 30 segundos cando Álex González ía plantar só dentro da área. Botou Oier Calvillo a falta, pero o seu disparo pegou na barreira.

Replicó ao instante o Badaxoz cun contragolpe de Adilson pola banda esquerda e fixo o propio o capitán granate cunha dobre ocasión que atallou Kike Royo. Sacou en longo o gardameta e Adilson lla guisó, plantouse en área rival, tombou a David Soto e bateu sen maior problema a Pablo Cacharrón, adiantando ao Badaxoz aos seis minutos de xogo.

Pese ao resultado o dominio parecía que era dos granates, que tiveron nas botas de Rufo a oportunidade de empatar o envite cun centro desde a esquerda de Calvillo que chegou ao madrileño, que estaba só no segundo pau, pero Kike Royo volveu aparecer repelendo o chute do dianteiro.

Os espazos que deixaba o Pontevedra á hora de atacar aproveitábanos os de Salmerón con balóns longos cara a área granate e que Adilson e Jannick encargábanse de converter en xogadas de perigo, pero para fortuna dos locais, Cacharrón estaba atento e anticipábase para desbaratar as chegadas do rival.

Alcanzada a media hora de xogo chegou a reacción do Pontevedra. Oier Calvillo sacou de esquina, regresou o balón a el tras un mal despexe do defensor e enviou o balón ao segundo pau onde apareceu Brais Abelenda para envialo ao interior da rede tras aproveitar un intento de rexeite de Francis Ferrón.

E ao fío do descanso volveron chegar as ocasións para os xogadores de Antonio Fernández. Primeiro a Rufo escapóuselle o balón dos pés tras unha boa reacción da zaga do Badaxoz; despois tívoa Abelenda, cabeceando un centro do Calvillo; e despois Yelko Pino, cun disparo ao bordo da área que despexou cunha boa parada Kike Royo.

A segunda metade comezou da mesma forma que a primeira, cun gol temperán do Badaxoz que obrigaba ao Pontevedra a reaccionar. David Soto fixo unha brillante xogada individual recortando a Román e Soto para adiantar por segunda vez ao seu equipo.

Deu entrada o técnico granate a Charles e Seoane para imprimir profundidade en ataque e axudar a frear as internadas dun veloz Adilson no lateral dereito do Pontevedra, pero foi o capitán Francis Ferrón o que tivo o 1-3 nas súas botas. Alfaro cedeu ao momento de penalti e Ferrón fusilou a Cacharrón, pero o seu tiro, por sorte, foise fóra.

O partido rompeu tras esa xogada, con ocasións en ambas as porterías e con protagonismo de defensas e gardametas, providenciales para manter o resultado. Pero o cronómetro corría en contra dos intereses do Pontevedra, ademais o cansazo íase notando cada vez máis e o mal estado do terreo de xogo non axudaba.

Pero insistían os granates, sobre todo tras a entrada de Masogo e Bakero no terreo de xogo, que provocaron que o seu equipo envorcásese completamente cara á portería de Kike Royo aínda que era incapaz de aproveitar as ocasións. A máis clara foi para Miguel Román, que se equivocou e decidiu buscar a un compañeiro cando tiña opción de disparo.

Entrou ao campo tamén Martín Diz para revolucionar os últimos 10 minutos e tívoa nun man a man co gardameta, pero a xogada estaba invalidada por fóra de xogo.

Estaba todo o Badaxoz pechado en defensa e ao Pontevedra estaba a resultarlle imposible ver o gol por máis que o tentou de todas as formas e cores ata o asubío final, sobre todo con Bakero e Yelko no tempo de desconto, pero de nada serviu remar e remar, porque os de Salmerón defenderon con uñas e dentes para facerse cos tres puntos mentres que os de Antonio afogáronse na beira.

PONTEVEDRA CF (1): Pablo Cacharrón, Samu Araújo (Seoane, min. 55), Churre, Miguel Román (Martín Diz, min. 79), David Soto, Álex González, Brais Abelenda, Rufo (Masogo, min. 69), Yelko Pino, Oier Calvillo (Charles, min. 55) e Luís Martínez (Bakero, min. 69).

CD BADAXOZ (2): Kike Royo, Carlos Cordeiro, Jannick (Zelu, min. 77), Ferrón, Alfaro (Müller, min. 87), Pérez Acuña, José Mais, Adilson, Burlamaqui, David Soto e Edu Sánchez (Calderón, min. 41).

Goles: 0-1, min. 6, Adilson. 1-1, min. 30, Brais Abelenda. 1-2, min. 49, David Soto.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 18 do grupo I de Primeira Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 1.957 espectadores.