Tenis de mesa polos catro custados no XXII Torneo Internacional do TM Pontevedra

Deporte en estado puro o vivido a xornada do domingo co XXII Torneo Internacional do Tenis de Mesa Monte Porreiro.

Máis de 240 deportistas de todas as categorías déronse cita nun evento que desbordou as súas previsións, chegando a instalar ata 21 mesas de xogo no pavillón de Príncipe Felipe aproveitando cada un dos seus recunchos.

A actividade deu cominenzo ás 9.30 horas da mañá e prolongouse durante toda a xornada.

Ao final, os vencedores nas diferentes categorías foron: Alba Ulla e Leo González en idade prebenxamín, Rui Pérez e Carla Blanco na benxamín, Candela Oubiña e Manuel Penalonga na alevín, Miao Chen na categoría infantil feminina, ou Shasha Malov e André Ordiales nos niveis 1 e 2 da categoría infantil-xuvenil masculina.

Alberto Fernández na categoría para persoas con discapacidade, Claudia Canal e Nerea González nos niveis 1 e 2 da categoría absoluta feminina e Leandro Fuentes e Juan José Alonso na categoría absoluta masculina completaron o palmarés.