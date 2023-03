Señor, ante o partido contra o Linares: "O único que nos vale é a vitoria"

O Pontevedra Club de Fútbol recibe este sábado ás 16:00 horas ao Linares en Pasarón noutro partido decisivo pola permanencia en Primeira Federación. Tras a vitoria ante Algeciras e coas miradas postas esta semana no regreso de Libasse Guèye, o técnico granate quere atopar a normalidade e "que todo sexan sensacións que somen e que a cabeza estea posta no rival para facer un bo partido co resultado que buscamos".

Contento coa actitude de todos os seus xogadores desde o primeiro día, Señor preferiu non dar pistas acerca da convocatoria para o encontro e "vou contar con todos aqueles que me poden achegar algo a este partido. Non vou a particularizar con nomes".

O que seguro que non estará será o senegalés, que "non ten a dinámica de grupo. A semana que vén exporémonos que entre na dinámica coas médicas probas médicas necesarias para ver en que condicións está", engadiu.

En canto ao Linares, o adestrador do Pontevedra explicou que "é un rival complicado, pero temos as nosas armas. Eles ten as súas e temos que telo en conta". Con todo, "non imos entrar nese grao de ansiedade que produce onde estás no momento no que xogas, nin quitar nin engadir importancia ao rival que temos, pero vese que é un equipo ben traballado, que ten uns mecanismos que enlazan ben e uns elementos do medio campo para arriba son moi veloces e pódenche sorprender".

Neste sentido, declarou que "oxalá tivésemos os puntos que teñen eles, iso é porque traballaron ben, duro e tiveron eses resultados que nós non conseguimos". Igualmente, "impórtame infinitamente máis o meu equipo", apuntou, "a partir de aí hai que ter en conta ao rival".

É por iso que Señor parte da base de que "temos as nosas armas" e figúrase que o Linares "quererá iniciar o seu camiño para ver se pode conseguir o play-off e quererá romper a súa dinámica. Nós somos un equipo ao que o único que lle vale é a vitoria e temos que xogar co noso sabendo quen é o contrario pero sobre todo co noso".