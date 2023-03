Vílchez, do TM Monte Porreiro, proclámase campión de España absoluto no dobres masculino

Carlos Franco e Miguel Ángel Vílchez, do TM Monte Porreiro, proclámanse campións de España absolutos no dobre masculino © Real Federación Española de Tenis de Mesa

O xogador do Tenis de Mesa Monte Porreiro Miguel Ángel Vílchez proclamouse este mércores campión de España absoluto na modalidade de dobres masculino.

A cidade de Xaén acolleu desde primeira hora da mañá as roldas finais dos campionatos de España. Tras a disputa das finais do dobre mixto e do feminino, chegaba a quenda do xogador do equipo pontevedrés que, acompañado por Carlos Franco, do Irún Leka Enea, foi capaz de impoñerse con solvencia á parella xornada por Ángel Ayuso e Rafael de las Heras.

As finais disputáronse no Palacio de Deportes Esquezo Area de Xaén e foron emitidos en directo a través das plataformas televisivas da Federación Española de Tenis de Mesa e de TVE.

"O noso Vili Vilchez proclámase campión de España na modalidade de dobres co xogador do Irún Leka Enea Carlos Franco", celebraron desde o Tenis de Mesa Monte Porreiro a través das súas redes sociais.