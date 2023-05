Juan Señor quere unha vitoria contra o Deportivo "e irnos coa sensación da cabeza alta"

O Pontevedra Club de Fútbol vivirá este sábado ás 19:30 horas no Estadio Municipal de Pasarón o seu último partido en Primeira RFEF ante todo un Deportivo que busca reforzar a mentalidade gañadora para afrontar os play-off polo ascenso da mellor forma posible.

O equipo de Juan Señor buscará o mesmo: "marcharnos desta tempada complicada cunha vitoria e irnos coa sensación da cabeza alta". O preparador granate está "seguro de que vai competir como o fixo durante todo o ano" e, aínda que "o estado anímico non pode ser o mellor", os xogadores "levan inserido o xene competitivo" e un partido como este ten un "atractivo adicional" porque "a todo o mundo gústalle xogalo".

O que seguro que disputará o seu último partido oficial vestindo a elástica granate será Charles, pero Señor preferiu "expor a normalidade de todas as semanas e que os xogadores estean ao máximo" e, aínda que sexa o último partido do brasileiro, "é un máis no que hai que centrarse para saír adiante. Imos tentalo con todo o que temos".

Para o técnico, o que tamén se atopa nunha situación "atípica ou especial" é o seu rival deste sábado, cun Rubén de la Barrera como adestrador desde a pasada fin de semana e que tivo "escaso tempo para poñelo en práctica e xogándose o que se xogan". Por iso, "non sabemos que Deportivo nos imos a atopar, pero si sabemos que ten pezas suficientes e dabondo como para que, se sacas a catro, os catro que van substituírlles teñen o seu nivel ou poden dalo mellor. Non se o que pasa pola cabeza do míster, pero temos que poñer o mellor que temos e co que máis agusto sentimos. Esa solidez defensiva e a nosa proposta con balón é a que pode contrarrestar a un gran equipo como é o Depor", afirmou.

E é que o aliciente extra que terá o cadro branquiazul en Pasarón é a cantidade de afeccionados que virán animalos. Con todo, Juan Señor confía en que os seguidores do Pontevedra "vaian animar ou a asubiar. Xogamos en casa, para un futbolista ter o ambiente na bancada, sexa máis ou sexa menos, eu creo que, polo menos á miña, motivaríame moito. Se engadimos a motivación adicional do derbi e sendo o Depor, que é un equipo que sempre estivo arriba de todo e que leva uns anos transitando e que non terminaron de conseguir ese ascenso... Connosco", pola contra, "haberá moita xente que pense que co persoal que temos podiamos facer máis, é posible, pero estamos aquí nin máis nin menos porque merecemos estar aquí".

Finalmente, o adestrador admitiu que, aínda que o equipo estea descendido, "xógomo todo mañá, o anterior e o primeiro, non se vivilo doutra maneira. Non sei valorar nin último, nin primeiro, nin o nome do rival" polo que, "na maneira que me é posible, adoito tocar motivacións persoais nalgúns casos e grupais sempre para sacar o máximo dos meus futbolistas", concluíu.