A Epic Race regresa esta fin de semana cun desafío non-stop polos montes e a costa do Salnés

Presentación da Epic Race 2023 na sede da Deputación de Pontevedra © Juan Manuel García

Os carreiros dos montes e a costa do Salnés serán a próxima fin de semana o escenario dunha nova edición da Epic Race. O reto ciclista non-stop máis esixente da provincia conta con máis de 200 participantes que percorrerán, de maneira individual ou en equipos de dúas ou tres persoas, os 200 ou 300 quilómetros das dúas modalidades que ofrece esta competición.

O evento foi presentado este luns na sede da Deputación de Pontevedra coa presenza de alcaldes e concelleiros de boa parte dos municipios que atravesa o percorrido, que son Pontevedra, Redondela, Meaño, Cambados, Meis e Caldas. A diferenza da última edición, na que o trazado discorría principalmente por localidades do interior da provincia, este ano GlobalDXT, empresa organizadora, deseñou un percorrido que mestura tramos de monte con pasos por zonas costeiras.

"É unha dás edicións que máis custou sacar adiante", recoñeceu Josevi Cimadevila, xerente da empresa organizadora, quen agradeceu a implicación e colaboración de todos os patrocinadores así como dos responsables das preto de un centenar de comunidades de montes polas que transcorre a carreira.

En canto á participación, na modalidade máis esixente, a individual de 300 quilómetros, conta coa inscrición de 34 corredores. Tamén competirán nesta categoría 7 parellas e 37 tríos. Na carreira de 200 quilómetros están anotadas 29 parellas e 55 corredores individuais.

A saída está prevista para as 8 horas do día 10 desde o Paseo de Montero Ríos en Pontevedra. Desde alí, empezará o pelotón a primeira etapa, que concluirá en Redondela. A segundo terminará na Fracha, a terceira, en Meaño; e a cuarta, en Cambados. Ao chegar á capital do albariño, os participantes na modalidade de 200 quilómetros iniciarán o camiño de regreso a Pontevedra para terminar a súa participación. Mentres que os que cubran os 300 quilómetros terán aínda tres etapas máis por diante, primeiro para dirixirse a Meis, logo a Caldas e, finalmente, a Pontevedra. O tempo límites é de 28 horas para a proba de 300 quilómetros e 18 para a de 200.

Desde a organización destacan a importancia que teñen este tipo de eventos como dinamizador do turismo, pois atraerán á provincia durante esta fin de semana a numerosos deportistas procedentes doutras provincias, doutras comunidades autónomas e tamén de Portugal.

"É moi gratificante ver como cada ano esta proba mellora e crece", declarou o concelleiro en funcións de Deportes en Pontevedra, Tino Fernández, para iniciar a rolda de declaracións de cada un dos representantes dos Concellos que colaboran coa proba. O encargado de pechar a presentación foi o deputado de Deportes, Gorka Gómez, quen falou de que se trata dunha "proba dura que representa os valores do deporte e potencia ou turismo".