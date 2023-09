Martín Rodríguez e Elisabet Rossiñol, vencedores do primeiro Torneo Pontevedra Internacional Junior U14 de tenis

As instalacións do Club de Tenis Pontevedra na Caeira acolleron do 16 ao 23 de setembro o primeiro Torneo Pontevedra Internacional Junior U14, incluído dentro do circuíto Tennis Europe Junior Tour.

Despois de intensas xornadas de competición, primeiro coa previa e despois coa fase final no cadro individual e de dobres, tanto masculino como feminino, o sábado 23 coroouse aos vencedores do torneo.

Na final individual feminina, a gañadora foi a española Elisabet Rossiñol ao vencer a Ailish García, mentres que no partido masculino polo título impúxose o tamén español Martín Rodríguez superando ao británico Murray Watters.

En dobres Murray Watter sacou a espiña vencendo xunto a Sergi Ramis, mentres que as triunfadoras femininas foron Sofía Barrios e Ailish García.

Unha primeira edición do Torneo Pontevedra Internacional Junior U14 que deixou gran sabor de boca no Club de Tenis Pontevedra, que xa pensa en repetir experiencia co obxectivo de consolidar a competición como unha referencia no circuíto júnior.