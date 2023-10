'Fútbol champagne' e 'manita' en Pasarón

Pontevedra - Guijuelo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Guijuelo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Guijuelo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra CF e Guijuelo en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra Club de Fútbol volveu a golear en Pasarón enchufando unha 'manita' ao Guijuelo, ao que arroiaron a pesar de xogar toda a segunda metade en inferioridade numérica. Chiqui foi un auténtico pesadelo pola banda esquerda, deu as dúas primeiras asistencias e anotou o terceiro granate ao fío do descanso, sendo un auténtico vendaval na ofensiva pontevedresa que Álex González redondeou cun dobrete na segunda metade. Un auténtico 'fútbol champagne'.

A iso hai que sumarlle que o árbitro prexudicou por completo os intereses dos granates, expulsando por dobre amarela a Samu Mayo e non pitando dous posibles penaltis, un en cada parte. A pesar diso, fútbol de calidade o visto en Pasarón e tres puntos máis que quedan en Pontevedra.

Arrincou ben o partido o conxunto local, cunha formulación como vén sendo habitual de tres centrais e carrileros para chegar con superioridade por fóra e enviar balóns á área.

E así foi como chegou o primeiro gol que deixou tombado ao Guijuelo. Envío en longo de Churre á banda esquerda, control maxistral de Chiqui, que recortou a Jesús Boiguez, viu a Rufo entrando ao primeiro pau e este, de primeiras, demostrou a súa mellor versión enchufando o balón na rede.

Poñíase así de fronte o partido para os granates, que nun visto e non visto volvían regalar á súa afección outro tanto cando aínda non se cumpriu o cuarto de hora de xogo. Saque de banda na dereita, basculación cara á esquerda e balón de novo a Chiqui, que repetiu a mesma xogada do primeiro gol aínda que esta vez cedendo a Yelko para que ampliase a vantaxe.

O Pontevedra xa era dominador do resultado e gustábase, pero quería máis e non cesou no seu intento de chegar a portería rival causando numerosos problemas a Rabanillo, decisivo para evitar o terceiro tanto local tras un potente chute de Dalisson.

Entrou o partido nos minutos de maior ritmo e intensidade, pero o Pontevedra non os acusou en exceso. Tentou o Guijuelo facerse co dominio pero o que se vía sobre o verde era un auténtico correcalles que só freou a pausa de hidratación. Antes diso, Chiqui reclamou penalti en área visitante que o colexiado non pitou, Samu Mayo cortou a contra do Guijuelo e o colexiado mostroulle amarela.

Tras o pequeno parón o guion cambiou completamente. Os de Yago Iglesias seguiron controlando o encontro pero ao cadro visitante entráronlle os nervios e as présas, secundados por un árbitro que facía a vista gorda e lideraba a polémica.

Primeiro castigou a Samu Mayo coa segunda tarxeta nunha xogada que tiña que castigarse tan só con falta e deixou ao Pontevedra cun xogador menos, e despois non mostrou vermella a Diego González, que cortou un contragolpe de Bastos cunha cambadela desentendéndose completamente do balón. Só ensinoulle amarela.

Pero o partido complicóuselle aínda máis ao colexiado, que amoestara ao técnico granate por protestar e con vermella directa a Álex Otero, membro do corpo técnico do Pontevedra que non daba crédito do que vía en Pasarón.

E ao fío do descanso, cando parecía que a primeira parte finalizaría en 2-0, Rufo roubou o esférico no seu campo para iniciar unha contra de libro. O madrileño cedeu a Yelko e este abriu a Chiqui, que escorado plantouse diante de Rabanillo e levantou o balón o xusto para enchufarlo na rede e estrearse como goleador.

Tras o paso polos vestiarios chegaron os cambios en ambas as escuadras. Yago Iglesias deu entrada a Toño en lugar de Rufo e así pasar a xogar cunha defensa de catro, e o Guijuelo deu entrada a Jesús Cambil, Garbán e Toti e así tentar reverter a situación.

E precisamente tivo o Guijuelo a primeira do segundo tempo cun disparo de Juan Antonio, pero o balón foise demasiado cruzado e Edu Sousa non tivo que intervir.

Pero salvo esa xogada non se volveu a ver ao cadro visitante en ataque, que a pesar de xogar cun máis estaba falto de ideas ante unha zaga granate ben colocada que non deixaba espazos entre liñas e xa non cometía os erros das xornadas anteriores.

Alcanzouse así a hora de xogo cunha nova chegada de perigo para o Pontevedra e, como non, outro penalti que o colexiado volveu a non sinalar. Apertura á dereita a Bastos e centro a Toño, que deixou pasar o balón e foi derrubado polo central rival. Non pitaron nada.

O partido tomou o rumbo que o Pontevedra quería pero o marcador seguía sen moverse a pesar dos intentos do conxunto local que a tivo por partida dobre. Álex roubou o esférico a Asiel, deu un pase da morte a Toño, Rabanillo desviou de socato e en segunda xogada tentouno Dali, pero novamente despexou o gardameta.

Con esa cómoda vantaxe entrou o partido nos últimos 15 minutos nos que o Pontevedra volveu tirar de efectividade en casa para xa si que si sentenciar. Dalisson recibiu na dereita, centrou a Álex González e, de primeiras, anotou o 4-0. Non contento con só un gol, o sete granate continuó coa festa tras un cambio de orientación de Zabaleta a Bastos e centro ao capitán para asinar a 'manita' coa que concluíu o encontro.

PONTEVEDRA CF (5): Edu Sousa, Bastos (Jaichenco, min. 90), Churre, Mario Gómez, Rufo (Toño, min 45), Yelko, Chiqui (Álex González, min. 57), Samu Mayo, Dalisson (Charly, min. 81), Garay e Zabaleta (Hermelo, min. 90).

GUIJUELO (0): Rabanillo, Iago Parga, Willy Ibáñez (Jesús Cambil, min. 45), Xabi (Sergio "Gambán", min. 45), Diego González (Toti, min. 45), Juan Antonio (Ibra Dieng, min. 59), Cristóbal, Asiel, Jesús Boiguez (Cedenilla, min. 59), Alberto e Álvaro Coque.

Goles: 1-0, min. 7, Rufo. 2-0, min. 12, Yelko. 3-0, min. 48, Chiqui. 4-0, min. 80, Álex González. 5-0, min. 84, Álex González.

Incidencias: Partido entre Pontevedra CF e Guijuelo correspondente á xornada 5 de Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 1.729 espectadores.